Политика

Нариман Абдулмуталибов посетил карьеры в Дербенте и Дербентском районе

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11 марта Нариман Абдулмуталибов посетил Дербентский район. В рамках визита вице-премьер ознакомился с деятельностью ряда карьеров южной зоны Дагестана.

В частности, Абдулмуталибов посетил Дагестанский комбинат строительных материалов, который осуществляет работы по добыче и переработке полезных ископаемых и является крупнейшим предприятий по добыче камня. Вице-премьер осмотрел территории карьера, проверил условия работы, пообщался с сотрудниками комбината и выслушал пожелания и проблемы.

Были посещены и другие объекты. В завершении инспекции, Абдулмуталибов обратил внимание на необходимость того, чтобы вновь образуемые карьеры имели лицензии на проведение работ.

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