Экономика

Нариман Абдулмуталибов ознакомился с деятельностью дагестанского научного учреждения КаспНИРХ

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Вице-премьер Дагестана Нариман Абдулмуталибов ознакомился с деятельностью Западно-Каспийского филиала ФГБНУ «ВНИРО» («КаспНИРХ»). Мероприятие было проведено с целью ознакомления с деятельностью научного учреждения.

Абдулмуталибов отметил, что рыбохозяйственный комплекс является одним из фундаментальных, системообразующих отраслей экономики Дагестана, которая имеет огромное социально-экономическое значение.

Кроме того, вице-премьер поздравил научных работников с профессиональным праздником. «От лица Главы республики Сергея Алимовича Меликова и Председателя Правительства Дагестана Абдулмуслима Мухудиновича хочу поздравить с прошедшим профессиональным праздником и поблагодарить всех работников за профессионализм и ответственность в работе, здоровья и благополучия», — сказал вице-премьер.

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