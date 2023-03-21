Нариман Абдулмуталибов и врио министра природных ресурсов и экологии РД Александр Зимин проинспектировали ход работ по рекультивации несанкционированной свалки в Каспийске

Сегодня, 21 марта, заместитель Председателя Правительства РД Нариман Абдулмуталибов и врио министра природных ресурсов и экологии Республики Дагестан Александр Зимин проинспектировали ход работ по рекультивации несанкционированной свалки в г. Каспийск.

Данная свалка один из четырех объектов накопленного экологического вреда, вошедших в федеральный проект «Чистая страна» национального проекта «Экология».

Рекультивация свалки, площадью более 30 га, будет проходить в два этапа: технический и биологический, по окончании которых земля будет возвращена в сельскохозяйственный оборот. Работы проводятся ООО «Русстрой». Окончание работ запланировано на декабрь текущего года, количество населения, жизнь которых улучшится вследствие рекультивации – более 133 тысяч человек.