Наполнение Единого государственного реестра недвижимости необходимыми сведениями – одна из ключевых задач для Дагестана.

Об этом заявил глава республики Сергей Меликов на совещании с участием руководителя Росреестра Олега Скуфинского.

«Сфера развития земельно-имущественного комплекса является одной из приоритетных в республике, так как с ней взаимосвязано социально-экономическое, туристическое развитие, инвестиционная деятельность и многое другое», – подчеркнул он.

Добиться ощутимых результатов в этой сфере, по словам Сергея Меликова, удалось благодаря слаженной совместной работе Минимущества Дагестана и Управления Росреестра по РД.