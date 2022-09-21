Экономика

Наполнение Единого государственного реестра недвижимости необходимыми сведениями – одна из ключевых задач для Дагестана

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Наполнение Единого государственного реестра недвижимости необходимыми сведениями – одна из ключевых задач для Дагестана.

Об этом заявил глава республики Сергей Меликов на совещании с участием руководителя Росреестра Олега Скуфинского.

«Сфера развития земельно-имущественного комплекса является одной из приоритетных в республике, так как с ней взаимосвязано социально-экономическое, туристическое развитие, инвестиционная деятельность и многое другое», – подчеркнул он.

Добиться ощутимых результатов в этой сфере, по словам Сергея Меликова, удалось благодаря слаженной совместной работе Минимущества Дагестана и Управления Росреестра по РД.

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