Напишем «Тотальный диктант» в Дагестане!

8 апреля в 14:00 стартует юбилейная 20 всемирная акция «Тотальный диктант 2023».

Автором Тотального диктанта в 2023 году стал писатель Василий Авченко. Участники напишут текст о путешественнике, писателе, исследователе Дальнего Востока Владимире Арсеньеве.

В этом году по результатам оценки жюри и голосования городских координаторов столицей акции стал Нижний Тагил.

В акции примут участие сотни тысяч жителей российских городов и сел и русскоязычные жители зарубежных стран.

Региональным координатором акции в Дагестане традиционно выступает Республиканский центр русского языка и культуры Министерства по национальной политике и делам религий РД.