Написать «Диктант Победы» может каждый желающий

В написании «Диктанта Победы» примет участие миллион людей. Это жители не только России, но и ближнего, и дальнего Зарубежья. Всего к акции присоединилось семьдесят пять иностранных государств.

В Дагестане для написания «Диктанта Победы» подготовлено шесть десятков площадок с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических предписаний. Руководитель Дагестанского штаба движения «Бессмертный полк» Мухтар Амиров отметил, что подготовка к мероприятию проходит в плановом режиме.

Присоединиться к акции и проверить свои знания о войне 1941-1945 годов может каждый желающий. Мероприятие пройдет 3 сентября. В течение сорока пяти минут необходимо дать ответ на двадцать пять вопросов о Великой Отечественной войне, однако предварительно зарегистрировавшись на сайте диктантпобеды. рф