Налоговики решили исключить недобросовестное поведение на рынках Дагестана

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Дагестан приступила к реализации отраслевого проекта по легализации деятельности рынков, в рамках которого будет исключено недобросовестное поведение предпринимателей, в том числе в части неукоснительного соблюдения законодательства о применении контрольно-кассовой техники (ККТ).

Цель проекта — увеличение выручки, фиксируемой ККТ, и, как следствие, рост доходов бюджета за счёт сокращения теневого оборота розничных рынков и создание равных, конкурентных условий ведения бизнеса.

В целях координации действий при проведении мероприятий в налоговом ведомстве республики создан оперативный штаб и сформирована рабочая группа из представителей Налоговой службы, МВД, администрации Махачкалы, общественных организаций и других министерств и ведомств. По решению совещания рабочей группы в план проверок попадут налогоплательщики, осуществляющие деятельность на рынках и не применяющие контрольно-кассовую технику и, соответственно, не фиксирующие выручку через ККТ в полном объеме.

Во избежание штрафных санкций и других мер административного воздействия на предпринимателей Управлением Федеральной налоговой службы по Республике Дагестан и его территориальными налоговыми органами ведется информационно-разъяснительная работа с представителями управляющих рынками компаний, в рамках которой рассказывается о проекте, законодательстве о применении ККТ, ответственности самих управляющих рынками компаний за законопослушание налогоплательщиков на своих территориях и т.д.

Кроме того, налоговыми инспекциями совместно с органами местного самоуправления и управляющими рынками компаниями два раза в месяц проводятся мероприятия по инвентаризации каждого рынка в части установления количества торговых мест, размера и способа оплаты арендной платы, наличия ККТ и т.д.

При этом налоговое ведомство республики информирует, что контрольные мероприятия на рынках проводятся в отношении только тех предпринимателей, кто игнорирует законодательство о ККТ.