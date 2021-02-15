Налоговая грамотность и дисциплина: что важно знать каждому

С 1 января 2021 года в России начала действовать прогрессивная шкала налогообложения. Согласно ее введению ставка НДФЛ увеличится с 13% до 15% на доходы граждан, превышающие 5 млн рублей в год. Повышенным процентом будет облагаться только та часть доходов, которая превышает установленную норму. Эксперты полагают, что такое решение в дальнейшем может привести к более глобальным изменениям налоговой системы. А население поддерживает прогрессивную шкалу налогообложения.

Разберемся, как будет считаться повышенная налоговая ставка. Если суммировать ряд доходов гражданина за год, а именно: зарплату, дивиденды, выигрыши в лотерею и азартные игры, операции по ценным бумагам, в том числе и для владельцев индивидуальных инвестиционных счетов, прибыль от инвестиционных товариществ и контролируемых иностранных компаний, — и в итоге получится меньше 5 млн руб., то налог на эти доходы не изменится. Подробнее о том, как рассчитываются налоги, мы писали ранее. Если больше — вы заплатите налог 650 тыс. руб., а для того, что будет сверх этого порога, ставка составит 15%.

А вот некоторые разовые доходы — такие как, например, доход от продажи имущества, не изменится и составит все так же 13%.

Если по какой-то причине вами не оплачены имущественные налоги, просим обратиться в любой налоговый орган для получения квитанций. Оплатить свои налоги можно в сервисе Личный кабинет налогоплательщика на официальном сайте ФНС России. Для регистрации ЛК можно обратиться в любой налоговой орган. Кроме того, если у налогоплательщика есть подтвержденная учетная запись на портале госуслуг можно также зарегистрироваться в ЛК с учетной записью портала госуслуг.

В интересах каждого налогоплательщика соблюдать налоговую дисциплину. Чтобы выяснить, есть ли у вас обязанность по представлению налоговой декларации, нужно обратиться в свой Личный кабинет. В ЛК отображается информация об имуществе, снятом с учета в 2020 году и сроки владения им. Через ЛК также можно заполнить и направить декларацию. Срок представления декларации лицам, имеющим обязанность по представлению такой декларации — не позднее 30 апреля 2021.

На официальном сайте ФНС России nalog.ru существует множество сервисов, позволяющих для удобства налогоплательщиков получить услуги дистанционно. Например, получить справку об отсутствии задолженности, проверить контрагентов, запросить выписки о том, что лицо не зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя и не является учредителем организации.

В Личном кабинете налогоплательщика можно получить:

справку о доходах по форме 2- НДФЛ (при необходимости подтвердить полученные доходы);

справку о наличии банковских счетов. Это особенно актуально для государственных служащих, которые после нового года будут заполнять сведения о своих доходах и расходах, в которых необходимо отражать сведения о банковских счетах;

свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН). Это особенно актуально в летний период для родителей детей старше 14 лет, при устройстве их на работу в летний период.