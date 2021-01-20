Налоговая грамотность: что важно знать каждому

Сегодня роль налогов в существовании государства продолжает расти. Россия — динамично развивающаяся страна, и налоговая составляющая играет существенную роль в развитии экономических субъектов. В современных условиях знание основ налоговой грамотности населения приобретает особое значение. Отсутствие элементарных налоговых знаний и навыков ограничивает возможности граждан по принятию правильных решений для обеспечения своего финансового благополучия.

Повышение налоговой грамотности и культуры научит разумно и ответственно относиться в будущем к налогам, ведь налоги — неизбежная плата за жизнь в цивилизованном обществе.

Так, 1 декабря 2020 года в налоговых органах закончилась кампания по уплате имущественных налогов. В связи с этим напоминаем, если по какой-то причине Вами не оплачены имущественные налоги, просим обратиться в любой налоговый орган для получения квитанций. Оплатить свои налоги можно в сервисе Личный кабинет налогоплательщика на официальном сайте ФНС России. Для регистрации ЛК можно обратиться в любой налоговой орган. Кроме того, если у налогоплательщика есть подтвержденная учетная запись на портале госуслуг можно также зарегистрироваться в ЛК с учетной записью портала госуслуг.

На сегодняшний день для предпринимателей и юридических лиц самый актуальный вопрос — отмена с 01.01.2021 года системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД). Поэтому предпринимателям и ЮЛ, применяющим данный режим, необходимо определиться с системой налогообложения на следующий год и представить в налоговый орган соответствующее заявление. Напоминаем, что для предпринимателей предусмотрены следующие системы налогообложения: патентная, упрощенная, налог на профессиональный доход и для сельхозпроизводителей — единый сельхозналог (ЕСНХ). Для юридических лиц – упрощенная система и ЕСНХ.

В случае непредставления до нового года заявлений о выборе системы налогообложения, налогоплательщик будет уплачивать налоги по общей системе налогообложения. Заявление о снятии с ЕНВД представлять не требуется.

Сразу после новогодних каникул в налоговых органах стартовала декларационная кампания 2021 года. И в этой связи хочется напомнить, что необходимо продекларировать доходы, полученные от продажи недвижимого имущества, транспорта, находящихся в собственности менее 5 или 3 лет, соответственно. Чтобы выяснить, есть ли у вас обязанность по представлению налоговой декларации, предлагаем обратиться в свой Личный кабинет. В ЛК отображается информация об имуществе, снятом с учета в 2020 году и сроки владения им. Через ЛК также можно заполнить и направить декларацию. Срок представления декларации лицам, имеющим обязанность по представлению такой декларации — не позднее 30 апреля 2021.

На официальном сайте ФНС России nalog.ru существует множество сервисов, позволяющих для удобства налогоплательщиков получить услуги дистанционно. Например,получить справку об отсутствии задолженности.

В Личном кабинете налогоплательщика можно получить:

справку о доходах по форме 2- НДФЛ (при необходимости подтвердить полученные доходы);

справку о наличии банковских счетов. Это особенно актуально для государственных служащих, которые в 2021 году будут заполнять сведения о своих доходах и расходах, в которых необходимо отражать сведения о банковских счетах.

свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН). Это особенно актуально в летний период для родителей детей старше 14 лет, при устройстве их на работу в летний период и др.