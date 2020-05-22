В Дагестане с 1 июля введут специальный налоговый режим. Соответствующий законопроект «О введении на территории РД специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» внесен в Народное Собрание РД.

Закон дает дополнительные возможности вести свой бизнес открыто и прозрачно. При этом режиме налогообложения нет необходимости вести отчетность, иметь кассовый аппарат, посещать налоговую. Всё максимально упрощено и выгодно для самозанятых граждан. Ставка налога на профессиональный доход установлена в размере 4% с доходов от работы с физическими лицами и в размере 6% с доходов от работы с юридическими лицами.

Закон позволит гражданам вести предпринимательскую деятельность в комфортных условиях и легализовать свои доходы. И, что важно для нашего сельского Агульского района, самозанятые граждане будут освобождены от уплаты НФДЛ, НДС и страховых взносов. При выборе такого налогового режима действует налоговый вычет в размере 10 тыс. рублей, который также вычитается автоматически и уменьшает налоговую нагрузку.

Для использования специального налогового режима необходимо скачать мобильное приложение «Мой налог» на смартфон или компьютер и пройти регистрацию без посещения налоговых органов. Порядок использования приложения размещен на сайте ФНС России: https://www.nalog.ru.

Взаимодействие налоговой инспекции и плательщика НПД осуществляется через указанное приложение. Это полностью заменяет кассу и отчетность. Приложение автоматически формирует чеки для клиентов, а информация о продажах в режиме онлайн поступает в налоговый орган.

По итогам месяца налогоплательщику на его мобильное приложение приходит информация о подлежащей уплате сумме налога, которую при его согласии спишут с банковского счета или самозанятый гражданин оплатит самостоятельно.

В случае принятия законопроекта использовать нововведение будет можно уже в этом году. Для сельских жителей принятие этого закона, особенно желательно.

М.Магомедов, бухгалтер-экономист.