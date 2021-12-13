Наличие QR- кодов проверили в торговых центрах Махачкалы

В рамках реализации Указа Главы Республики Дагестан «О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Республики Дагестан» от 17 ноября 2021 года за номером 196 в республике состоялись рейды по проверке QR- кодов. В рейдах принял участие врио первого вице-премьера РД Батыр Эмеев. Рейды проходили в таких торговых центрах Махачкалы, как «Киргу», «Миркато», «05.ру», «Этажи». В ряде из них были выявлены нарушения, к ним будут применены соответствующие меры. По словам Батыра Эмеева, рейды будут проходить до полного устранения нарушений.

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