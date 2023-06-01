Общество

Накануне Дня защиты детей в Хасавюрте поздравляют ребят из семей участников СВО

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Под руководством руководителя города Корголи Корголиева в Хасавюрте делается все возможное, чтобы поддержать семьи участников СВО.

И сейчас, в рамках исполнения поручений Главы Дагестана Сергея Меликова в преддверии День защиты детей в городе, в первую очередь, стараются порадовать ребят из семей бойцов специальной военной операции, сирот, малышей с ограниченными возможностями здоровья и тех, кто проходит лечение, а также многодетные семьи.

Так, для детей, чей отец мужественно выполняет поставленные Президентом РФ задачи в ходе специальной военной операции, депутат Народного Собрания РД от фракции «Единая Россия» Ризван Голоев организовал увлекательный поход в магазин и подарил понравившиеся им игрушки и самокат.

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