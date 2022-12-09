Накануне Дня Героев Отечества Новолакский район чествует своих защитников

На улицах сел Новолакского района появились новые баннера с фотографиями Героев СССР и России, защитников района в сентябрьских событиях 1999 года, участников спецоперации по защите Донбасса.

О каждом из них своя история, свой геройский поступок, проявление мужества и отваги. Они отмечены не только высокими государственными наградами, но и благодарностями жителей, простых сельских людей.

Сегодня, 9 декабря, в России отмечают День Героев Отечества. Эта памятная дата была установлена Государственной Думой РФ 26 января 2007 года. Праздник широко отмечается по всей стране.

Он нацелен на то, чтобы ещё раз сказать огромное спасибо всем гражданам, проявившим героизм не только на военном поприще, но и на поприще спасения людей, при внесении вклада в развитии отечественной науки и техники.

Одна из главных задач связана с непременным совершенствованием системы патриотического воспитания в современной России.