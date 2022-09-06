Находясь с рабочей поездкой во Владивостоке, Сергей Меликов заявил о большом потенциале Дагестана в вопросе импортозамещения

По словам Сергея Меликова, Дагестан обладает большим потенциалом создания импортозамещающих производств в агропромышленном комплексе. По словам Главы Республики Дагестан, регион обладает ресурсами для развития интенсивного садоводства, мясо-молочного производства.

Кроме того, Дагестан имеет потенциал в выращивании миндаля и фундука, которые раньше ввозились в страну из-за рубежа. По словам Сергея Меликова, создание таких производств направлено на обеспечение продовольственной безопасности страны и позволит максимально заместить на отечественном рынке иностранные товары из европейских стран.