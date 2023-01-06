Награждение лауреатов Международной выставки детского рисунка прошло в Махачкале

Лауреатами V Mеждународной выставки детского рисунка «We are the World» стали 24 воспитанника Интерната II вида для слабослышащих детей, Интерната IV вида для слабовидящих детей, Центра одарённых детей, Республиканского центра социально-трудовой адаптации и профориентации, Дагестанской региональной общественной организации помощи инвалидам «Жизнь без слез», детской школы искусств № 8 и Центра детского творчества г. Махачкалы.

Состоялось и вручение благодарностей руководителю Центра детского творчества г. Махачкалы Курсун Будайчиевой, директору Детской школы искусств № 8 им. А. Джалиловой города Махачкалы Зульфие Ильясовой, и.о. директора Специальной общеобразовательной школы-интернат II вида г. Махачкалы Исманат Умаровой, педагогу Центра детского творчества города Махачкалы Муслиму Хавчаеву и директору Республиканского физико-математического лицея-интерната Шаганэ Баймурзаевой.