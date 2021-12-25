Награждение финалистов конкурса «Лучший молодой ученый 2021» прошло в Махачкале

В Дагестане реализуется ряд мер для выявления и мотивации научного потенциала молодых талантов. Одним из них стал республиканский конкурс «Лучший молодой учёный 2021».

Победителями в конкурсе стали:

1. Оруджев Фарид в области «Естественные науки» доцент кафедры химии ДГУ и

Рабаданова Аида — аспирант кафедры физики ДГУ;

2. Загирова Эльвира, кандидат социологических наук ДФИЦ РАН, и Алиханова Таиса, аспирантка кафедры педагогики ДГУ, в области общественных наук;

3. Асланов Тагирбек, кандидат технических наук ДГТУ, и Расулов Зайнодин, аспирант кафедры высокоэнергетических устройств автоматических систем ВОЕНМЕХ в области технических наук;

4. Идрисова Муминат, кандидат медицинских наук ДГМУ, и Мусаева Луиза, аспирантка кафедры акушерства и гинекологии ДГМУ, в области медицинских наук;

5. Селимова Уната, кандидат сельхознаук ДагГАУ в области сельскохозяйственных наук;

6. Вагизиева Наида, кандидат филологических наук ДФИЦ РАН, и Магомедова Патимат, аспирантка кафедры коррекционной педагогики и спецпсихологии ДГПУ, в области социальных и гуманитарных наук.