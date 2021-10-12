Нафият Нажмудиновна: “Ответственно готовиться к каждому уроку”

Физика традиционно относится к тем предметам, которые преподают мужчины. Связано ли это с тем, что учитель физики – это человек точный, немногословный, наукой не установлено, но тот факт, что физика позволяет знакомиться​ с основными физическими процессами и помогает проводить опыты​ в рамках проектной деятельности – совершенно однозначно. Однако Шамсудинова Нафият Нажмудиновна уже более тридцати лет преподает детям главные аспекты физики, опровергая устоявшиеся стереотипы.

Она отмечает, что физика – это очень просто и ее особая прелесть в том, что эта наука позволяет проводить параллели с настоящим, подтверждая полученные знания каждую минуту реальной жизни. Физические законы, по словам Нафият Нажмудиновны, понятны учащимся на уровне интуиции, потому как их объяснение происходит на базе ежедневных моментов и явлений.

В своей методике преподавания она активно использует примеры из жизни, которые бывают максимально понятны ученикам. Этому Нафият Нажмудиновна научилась у своего преподавателя Раджабова Шабана Раджабовича, который много лет преподавал физику в Тпигской СОШ. Доступность в преподавании сложного предмета делает его легким. В этом заключается мастерство высокопрофессиональных учителей, и к этому уровню нужно стремиться ежедневно, ибо он приходит только с годами преподавания.

Свой выбор профессии Нафият Нажмудиновна определила, еще обучаясь в школе. Ей всегда были интересны науки, связанные с формализацией и математизацией, поэтому она поступила на физический факультет Дагестанского государственного университета.​ Получив диплом об окончании в 1989 году, сразу стала работать в Курагской школе, затем преподавала физику школьникам в Дулдугской СОШ. И без малого тридцать лет основным местом работы стала Тпигская школа. Здесь Нафият Нажмудиновна работала бок о бок со своими учителями, которые в свое время преподавали и ей. Сегодня она преподает физику и математику в школе села Буркихан.

Помимо очной работы, Нафият Нажмудиновна преподает и в онлайн-школах. Ей удалось актуализироваться в сфере интерактивного обучения, что крайне важно для современного учителя. При этом, по словам педагога, разницы в очном и интерактивном преподавании немного, ибо оба варианта требуют серьезного отношения и ответственного подхода.

Учитель признается, что основное внимание в обучении необходимо уделять повторению пройденного материала. Контроль над усвояемостью полученных знаний – верный путь к успеху, ведь любая общеобразовательная дисциплина имеет иерархическую структуру, где более сложное знание наслаивается на легкое, полученное ранее. Без прочного фундамента и крепкой основы получение новых знаний будет неоправданным. Это возможно лишь в случае ежедневной методической работы не только на уроке, но и в рамках внеклассных занятий, а также домашних заданий. Этот же алгоритм позволит выпускникам без труда сдать экзамены даже по самому сложному предмету.

Нафият Нажмудиновна говорит, что физика — предмет вовсе не сложный. Наоборот, в сравнении с математикой он более доступный, в том числе и в плане применения на практике.​ Задачей педагога является выработка верного метода преподнесения новых законов и формул, который позволит познавать сложное просто, а непонятное – легко.

За свой труд Шамсудинова Нафият Нажмудиновна награждена многочисленными наградами и званиями. Ее неоднократно отмечали на муниципальном и республиканском уровнях. И нет сомнений в том, что подобное уважение достигается планомерной работой педагога над собой. В назидание молодым педагогам она дает очень важный совет: «Работать над собой, не останавливаться на достигнутом, преумножать свои знания и очень ответственно готовиться к каждому уроку. Дети всегда чувствуют отношение взрослых. Мы должны демонстрировать им наилучший пример».

Алена Магомедова