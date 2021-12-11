Надзорную деятельность в сфере ЖКХ РД перевели в цифровой формат

Государственная жилищная инспекция Республики Дагестан стала первым надзорным органом региона, которая осуществляет надзорную деятельность в цифровом формате. «Типовое облачное решение контрольной (надзорной) деятельности» (ТОР КНД) — это платформа для автоматизации процессов контрольно-надзорной деятельности, которая создается в рамках федерального проекта «Цифровое государственное управление», входящего в национальную программу «Цифровая экономика».

ТОР КНД призвана сделать планирование и проведение проверок более открытым и удобным для инспекторов и юридических лиц: документы будут формироваться в электронном виде, а система будет автоматически анализировать результаты проверок и определять нарушения, основываясь на данных.