Надо использовать ресурсы

Недолго осталось ждать того времени, когда мы станем свидетелями преодоления порога в 1 млн. прошедших вакцинацию в Дагестане. Сегодня эта цифра составляет 963 тыс. Есть муниципалитеты и города более ответственно отнесшиеся к теме вакцинации. Хотя почти все преодолели 50% порог, ситуация остается сложной.

257 человек заболели коронавирусом в течение последних суток в Дагестане, если сравнить с показателями днем ранее, то разница составила 69 человек. Это говорит о том, что темпы вакцинации недостаточны.

В Агульском районе уровень вакцинации в процентном соотношении до последнего времени был выше общереспубликанского и уверенно держался в середине таблицы муниципалитетов по вакцинации. Сейчас картина такова, что среднереспубликанские показатели по вакцинации в процентах выше, чем в Агульском районе.

Камиль Мирзоев