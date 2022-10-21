Надо, чтобы люди знали, что наши ребята воюют за защиту Донбасса и наших рубежей

Житель с.Новолакское Новолакского района, Оздемиров Мовсур Ваидович, призван на военную службу по частичной мобилизации согласно Указу Президента РФ В.В. Путина от 21 сентября 2022 года №647 «Об объявлении частичной мобилизации в РФ».

После школы был призван в армию. После завершения службы не смог найти работу и подрабатывал в разных местах.

Когда принесли повестку из Военного комиссариата, Мовсур, долго не думая, отправился на место сбора, даже не сказав родным.

После прохождения учебных занятий, отправился на Украину для участия в СВО по защите мирного населения Донбасса и наших рубежей.

Пожелаем Мовсуру скорейшего возвращения домой к своим родным и близким с успешно выполненными задачами.