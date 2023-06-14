Над югом России открыт дополнительный авиамаршрут

Над югом России с 12 июня открыт дополнительный авиамаршрут, который поможет сократить время в полете в среднем на 35 минут. По этому маршруту, в частности, будут летать самолеты, выполняющие рейсы в города Северного Кавказа.

«Дополнительный маршрут для гражданских воздушных судов открыт с 12 июня 2023. Это обеспечит повышение пропускной способности воздушного пространства юга России, что позволит авиакомпаниям увеличить количество рейсов без использования воздушного пространства Казахстана, а также, в зависимости от аэродрома назначения, сократить полетное время в среднем до 35 минут», — сообщили в пресс-службе Росавиации.

Разработка и согласование дополнительного маршрута на южном направлении велись Росавиацией совместно с профильными ведомствами. Полеты по этому маршруту будут выполняться в открытые аэропорты юга страны: Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Грозный, Минеральные Воды, Магас, Махачкала, Нальчик, Сочи, Ставрополь, а также по международным направлениям.