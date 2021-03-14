Начнется голосование за зоны благоустройства

На платформе za.gorodsreda.ru с 26 апреля начинается приём голосов за те зоны, которые следует благоустроить в следующем — 2022 году. Голосование будет длиться около месяца и завершится 30 мая.

На платформе жители могут сами выбрать те парки, скверы, зоны отдыха, которые будут преображены в рамках реализации проекта «Комфортная городская среда».

Также в Дагестане будет создан волонтёрский штаб, деятельность которого будет направлена на выяснение общественного мнения по данному вопросу.

Для того, чтобы стать волонтёром, необходимо зарегистрироваться на сайте Добро.ру по ссылке: dobro.ru/event/10041785