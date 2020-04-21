Начат приём работ на VI Всероссийский конкурс личных достижений пенсионеров в сфере компьютерной грамотности «Спасибо интернету – 2020»

7 апреля 2020 года объявлен старт VI Всероссийского конкурса личных достижений пенсионеров в изучении компьютерной грамотности «Спасибо Интернету- 2020».

К участию в конкурсе приглашаются пенсионеры и граждане старшего возраста (50+), обучившиеся работе на компьютере и в сети Интернет как самостоятельно, так и закончившие специализированные курсы.

Конкурс проводится «Пенсионным фондом России» и ПАО «Ростелеком», также содействие в организации оказывает Координационный центр реализации национальных интересов по развитию компьютерной и интернет грамотности граждан старшего поколения.

Номинации конкурса:

1. Портал gosuslugi.ru – мой опыт.

2. Мои интернет-достижения.

3. Интернет-предприниматель, интернет – работодатель.

4. Моя общественная интернет-инициатива.

5. «Моя «Азбука интернета».

6. «Я – интернет-звезда».

Конкурсные работы будут приниматься с 7 апреля по 14 октября 2020 года, а итоги конкурса планируется подвести в ноябре 2020 года.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо подать заявку на сайте: azbukainterneta.ru/konkurs/zayavka/, приложив свою конкурсную работу – эссе в соответствии с номинациями конкурса и фотографии. Победителей определит авторитетная Конкурсная комиссия.