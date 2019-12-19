Начался Всероссийский фотоконкурс «Мама и дети в национальных костюмах»

Проект реализуется на средства грантовой поддержки Росмолодежи и призван продемонстрировать национальный колорит народов России посредством выражения многообразия культуры своей нации через национальный костюм, с помощью талантливых работ фотохудожников.
Итоги конкурса будут подведены на фотовыставке 1 марта 2020 г. в Москве, где будут представлены 50 фоторабот финалистов, прошедших заочный отбор, среди которых будут выбраны 10 победителей.
Победителям будут вручены кубки и
дипломы. Каждый участник итоговой выставки в Москве получит диплом финалиста.