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Начался Всероссийский фотоконкурс «Мама и дети в национальных костюмах»

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Проект реализуется на средства грантовой поддержки Росмолодежи и призван продемонстрировать национальный колорит народов России посредством выражения многообразия культуры своей нации через национальный костюм, с помощью талантливых работ фотохудожников.

Итоги конкурса будут подведены на фотовыставке 1 марта 2020 г. в Москве, где будут представлены 50 фоторабот финалистов, прошедших заочный отбор, среди которых будут выбраны 10 победителей.

Победителям будут вручены кубки и
дипломы. Каждый участник итоговой выставки в Москве получит диплом финалиста.

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