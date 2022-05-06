Начался приём заявок на Всероссийский конкурс «Навигаторы детства 2.0»

Молодёжь из Дагестана принимает участие в конкурсе Минпросвещения России и Российского движения школьников. В конкурсе «Навигаторы детства 2.0» принимают участие ещё 35 регионов страны.

Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться и заполнить анкету участника на сайте Корпоративного университета Российского движения школьников rdsh.education. После регистрации надо загрузить портфолио участника в личный кабинет на сайте и пройти тестирование. Заявки принимаются до 13 мая. Итоги конкурса подведут до 15 июля 2022 года.

Победители конкурса «Навигаторы детства 2.0» могут претендовать на должности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях.