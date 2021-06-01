Начался прием заявок на конкурс национальных видеороликов «МЫ». Конкурс проходит впервые. Прием документов продлится до 31 июля. Награждение состоится 4 ноября, в День единства народов России.

Цель конкурса — укрепление дружественных связей между народами. Принять участие в конкурсе могут все желающие, а также коллективы авторов, теле- и киностудии.

Видео должно быть снято на темы «Межнациональное согласие в России» и

«Национальная идентичность». Победители получат дизайнерские статуэтки «Мы» и денежные премии.