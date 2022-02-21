Начался прием заявок на конкурс молодёжных проектов СКФО среди некоммерческих организаций

Росмолодежь объявляет прием заявок от некоммерческих организаций на конкурс молодёжных проектов Северо-Кавказского федерального округа в 2022 году.

В конкурсе смогут принять участие молодёжные и детские общественные объединения, официально зарегистрированные в Северо-Кавказском федеральном округе не позднее, чем за один год до проведения конкурса. Каждая организация представляет на конкурс по одному проекту из 15 номинаций.

Проекты могут быть направлены на поддержку творческих инициатив и развитие культурно-образовательной среды, в том числе творческих коллективов, театров, вокальных и танцевальных студий, творческих клубов.