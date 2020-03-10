Начался конкурс молодежных проектов «Наша история»

Конкурс 2020 года посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и проводится в целях патриотического воспитания молодых граждан в духе уважения к прошлому нашей страны, ее героическим страницам, сохранения памяти о подвигах защитников Отечества.

Принять участие в Конкурсе могут граждане Российской Федерации в возрасте от 7 до 35 лет. В числе номинаций Конкурса: «эссе», «рисунок», «видеоролик», «поэтическое произведение», «исследовательская работа (проект)». Ознакомиться с правилами и подать заявку на участие в заочном этапе Конкурса можно до 2 апреля 2020 г. на сайте: www.my-history.ru.

Итоги конкурса будут подведены в Москве в рамках Всероссийского форума «Наша история» 7 – 9 мая 2020 г.