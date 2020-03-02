Началось строительство первой Дагестанской обувной фабрики

В первый день весны Владимир Лемешко участвовал в закладывании капсулы под строительство самой крупной в СКФО фабрике обуви. Это производство будет выпускать более пятисот тысяч обувных пар и позволит трудоустроить более трехсот человек.

В приветственной речи на торжественной церемонии закладывания капсулы Владимир Лемешко сказал о том, что Дагестанская обувная фабрика поднимет обувное ремесло в республике на новый уровень, позволит производить качественную продукцию, сохранив многовековые традиции с привлечением инноваций.

Вскрытие капсулы запланировано на 2045 год. Зампред Правительства выразил надежду, что через два с половиной десятилетия ДОФ будет процветающим и рентабельным предприятием.