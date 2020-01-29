Началось голосование по выбору целей расходования гранта в 1,2 млрд рублей

Начался второй этап определения приоритетных направлений по расходованию средств гранта. На этом этапе проходит онлайн-голосование. Ранее в рамках первого этапа из более чем одиннадцати тысяч предложений независимые эксперты отобрали сорок восемь по тринадцати направлениям.

Пользователи смогут проголосовать за то или иное предложение до 11 февраля.

Проголосовать можно на портале «Мой Дагестан», на сайте «Активный гражданин» и на сайте Минэкономразвития республики.

При голосовании необходимо наличие учетной записи на портале Госуслуг.