Начало строительства около 100 социальных обьектов предусмотрено в текущем году в Дагестане 

Об этом сегодня в ходе заседания Оперативного штаба заявил Председатель Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов.

По его словам, в текущем году в рамках нацпроектов «Образование» и «Демография» предусматривается строительство 58 объектов образования, а также 37 объектов – в рамках Республиканской инвестиционной программы.

Кроме того, в рамках Республиканской инвестпрограммы также предусмотрено строительство 6 объектов здравоохранения, их финансирование в 2023–2025 годах будет осуществляться за счет средств республиканского бюджета.

Вместе с тем, отметил премьер-министр, к сожалению, в настоящее время в республике сохраняется недостаточность крупных конкурентоспособных организаций, которые могут взять на себя решение масштабных задач. Также наблюдается низкий уровень обеспеченности строительных компаний квалифицированными специалистами.