Начало срочной призывной кампании анонсировали в муниципалитетах

Главы муниципальных районов Дагестана начали этот понедельник с аппаратных совещаний, где обсудили один общий вопрос: начало срочной призывной кампании в республике. Напомним, что в текущем году призыв срочников был перенесен с 1 октября на 1 ноября, по причине чего, он продлится до 30 декабря.

Совещания по данному вопросу прошли в Магарамкентском, Кизлярском, Казбековском, Дахадаевском, Хасавюртовском и других районах. При этом особое внимание обращалось на то, что срочники не направляются в зону СВО, а частичная мобилизация военнообязанных граждан уже завершена. Вручение повесток и информирование граждан по актуальным вопросам поручено работникам военно-учетного стола сельских поселений.