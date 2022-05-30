Начальник Упрдор «Кавказ» представил Сергею Меликову план дорожных работ

В 2022 году по заказу ФКУ Упрдор «Кавказ» стартовал капитальный ремонт семи загруженных участков федеральной дороги Р-217. Это отрезки автодороги близ населенных пунктов Хасавюрт, Избербаш и Мамедкала, а также Эндирей – Старый Бавтугай, Учкент – Коркмаскала и Каякент – Джемикент. Из них до конца 2023 года в эксплуатацию введут 53 км, а в 2024-м – еще 25 км. После завершения работ 140 км «Кавказа» из 271-го км на территории республики будут иметь четыре полосы движения.

Начальник ФКУ Упрдор «Кавказ» Александр Лукашук представил Главе Дагестана план дорожных работ на федеральной сети региона.

«Расширение автодороги «Кавказ» на всем ее протяжении на территории Дагестана до четырех полос движения с разделением встречных потоков транспорта – это одна из наших главных задач. Загруженность трассы (до 30 тыс. автомобилей в сутки), большие объемы грузоперевозок и ускоренное развитие туризма предъявляют высокие требования к транспортно-эксплуатационным характеристикам дороги. Уверен, что увеличение пропускной способности и уровня безопасности участников движения на этом важном направлении станет дополнительным стимулом для экономического развития республики», – сказал начальник ФКУ Упрдор «Кавказ» Александр Лукашук.

С апреля текущего года дорожники приступили к подготовительным работам на отдельных участках дороги. В ходе работ расширят земляное полотно, заменят и усилят дорожную одежду с устройством верхнего слоя полотна из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Данный вид покрытия отличается устойчивостью к высоким транспортным нагрузкам и перепадам температуры. По такому же принципу отремонтируют пересечения и примыкания, устроят дополнительные переходно-скоростные полосы.