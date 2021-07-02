Начальник отдела образования администрации Ногайского района прокомментировала Распоряжение Главы Дагестана Сергея Меликова о поощрении выпускников

1 июля врио Главы Республики Дагестан Сергей Меликов на встрече с выпускниками школ, набравшими 100 баллов на ЕГЭ, а также победителями и призерами всероссийских олимпиад и других образовательных проектов сообщил, что принято решение учредить специальные премии для ребят по 100 тыс. рублей, которые своим умом добиваются высоких результатов, а также для их наставников.

Как отметила начальник отдела образования администрации Ногайского района Алтын Агаспарова, Распоряжение Главы Республики Дагестан Сергея Меликова о поощрении выпускников, получивших 100 баллов на ЕГЭ, вызвало широкий отклик среди школьников и учителей.

По ее мнению, решение Главы Дагестана о поощрении набравших самые высокие баллы по ЕГЭ и призеров олимпиад станет хорошей мотивацией к учёбе. В Ногайском районе в нынешнем году две выпускницы сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов.