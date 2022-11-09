Начальник ГИБДД по Дагестану напомнил о важности световозвращающих элементов в одежде детей

За 10 месяцев текущего года в 175 ДТП погибли 23 и ранены 175 детей в возрасте до 16 лет. Об этом сообщил начальник Управления ГИБДД МВД по Дагестану Александр Шалагин на заседании Правительственной комиссии Дагестана по обеспечению безопасности дорожного движения под руководством премьер-министра Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова.

Как отметил руководитель республиканского ГИБДД МВД, более половины числа погибших детей – это пассажиры, безопасность которых зависит исключительно от взрослых. И при наездах на детей — родители также не выполнили свои родительские обязанности.

Выступающий обратил внимание, что в момент совершения практически всех автонаездов в темное время суток дети не имели световозвращательные элементы, что показывает полное безразличие родителей и педагогов.