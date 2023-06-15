Начальник Департамента, член Правления ПАО «Газпром» Владимир Марков, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов и Сергей Меликов провели рабочую встречу на полях ПМЭФ

Стороны обсудили догазификацию и консолидацию газовых сетей региона.

Особое внимание было уделено реализации Программы развития газоснабжения и газификации Республики Дагестан на 2021-2025 гг.

Программа была утверждена в 2020 году, к настоящему времени она актуализирована.

Документ предусматривает газификацию 211 населенных пунктов в 27 районах Республики Дагестан. Доступ к сетевому газу получат около 40,3 тыс. домовладений и 882 котельные.

Сергей Густов:

«Один из важнейших вопросов развития газовой инфраструктуры Дагестана – модернизация так называемых «запертых» газораспределительных станций (ГРС), то есть тех источников газоснабжения, мощности которых полностью задействованы. В рамках пятилетней программы будут проведены реконструкция и техническое перевооружение сразу 36 ГРС, а также реконструкция газопровода-отвода с ГРС «Кизляр» и еще двух газопроводов-отводов — к с. Белиджи, и с. Новолак. Это повысит надежность газоснабжения действующих потребителей и создаст условия для подключения новых, что будет способствовать и ускорению реализации программы догазификации в регионе».

Сергей Меликов:

«Благодаря тесному сотрудничеству с «Газпромом» нам уже удалось решить ряд масштабных задач, в том числе по газификации высокогорных районов. Безопасное использование газа в быту, модернизация газового комплекса, социальная догазификация, консолидация газовых сетей – всё это находится в приоритете совместной с «Газпромом» работы. Спасибо Вам, Сергей Вадимович, за то, что мы всегда находим в Вашем лице поддержку по всем вопросам. Уверен, все принимаемые нами шаги позволят обеспечить дагестанцев надёжным газоснабжением».