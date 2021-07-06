Началась регистрация заявок на обучение цифровым профессиям

1 июля Минцифры России объявляет о старте приема заявок на участие в проекте «Цифровые профессии», в рамках которого можно получить дополнительное профессиональное образование при финансовой поддержке государства. В 2021 году цифровые компетенции освоят не менее 25 тысяч россиян.

Принять участие в проекте «Цифровые профессии» могут граждане трудоспособного возраста, имеющие образование не ниже средне-профессионального. Обучение проходит в онлайн-формате и доступно жителям всех регионов России.

Для участия в проекте слушателям необходимо до конца года подать заявку и оплатить 50% стоимости обучения, вторую половину внесет государство.

Государство компенсирует 50% стоимости обучения по программам GeekBrains, Корпоративного университета Сбербанка, ИТМО, Университета Иннополис, Санкт-Петербургского Политехнического университета, Финансового университета при Правительстве РФ и еще более 20 образовательных организаций, которые в 2021 году уже прошли отбор у оператора проекта – Центра компетенций Университета 2035. До конца года список образовательных организаций будет пополняться.

Регистрация граждан открыта на сайте проекта profidigital.ru. После создания личного кабинета сервис рекомендаций подскажет, какие курсы больше подходят под запрос пользователя. Запись на обучение станет доступна зарегистрированным участникам после 15 июля в разделе «Каталог программ».

«В структуре национальной программы “Цифровая экономика” образованию уделяется особое внимание. Возможность получить цифровые компетенции сегодня есть у любого гражданина, независимо от возраста, профессии и региона проживания. При отборе программ мы сопоставили предложения образовательных организаций и реальные запросы бизнеса. Наша основная задача – подготовить специалистов, которые будут востребованы на рынке труда и смогут применить полученные знания в своей работе», — сообщила директор департамента координации программ и проектов Минцифры России Татьяна Трубникова.

Студенты научатся программировать, а также получат знания по 24 перспективным направлениям, среди которых: искусственный интеллект, блокчейн, кибербезопасность, разработка мобильных приложений и компьютерных игр. Курсы адаптированы под граждан с различным уровнем подготовки, что позволяет всем желающим выбрать подходящую программу.

Обучение предполагает глубокое изучение материала: продолжительность программ начинается от 250 академических часов, из которых не менее 144 часов посвящены программированию. За это время студенты смогут освоить необходимые материалы новой ИТ-профессии.

«Для участников проекта уже в июле стартует серия вебинаров с участием представителей Сбербанка, Mail.Ru Group, Яндекса и других компаний цифровой экономики. Еще на этапе выбора направления обучения мы хотим помочь людям определиться с персональной траекторией развития: показать какие компетенции востребованы у работодателя, чему стоит учиться, где найти стажировку и работу после обучения», – рассказал управляющий директор Центра компетенций по кадрам для цифровой экономики Университета 2035 Олег Подольский.

Каталог образовательных программ будет регулярно пополняться новыми курсами. Центр компетенций Университета 2035 продолжает прием заявок от образовательных организаций. Образовательные организации, которые планируют принять участие в проекте, могут оставить свою заявку на сайте https://profidigital.ru/programs

Источник: https://digital.gov.ru