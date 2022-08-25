Началась регистрация участников «Диктанта Победы-2022»

На сайте международной акции «Диктант Победы-2022» открылась регистрация участников. Заявку можно заполнить на площадке на карте. Для этого нужно нажать на кнопку «Записаться здесь» и следовать инструкции. Организатором акции выступает партия «Единой России». Соорганизатором ее в Дагестане станет Министерство по делам молодежи РД.

По информации общественного совета федерального партийного проекта «Историческая память», в Дагестане будет организована работа 100 площадок. Предполагается, что акция пройдет во всех муниципалитетах.

Диктант состоится 3 сентября — в день окончания Второй мировой войны.