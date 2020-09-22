Началась регистрация на форум «Поколение ZОЖ»

Первая онлайн встреча сообществ «Поколение ZОЖ» пройдет на платформе Вконтакте с 26 по 27 сентября. Министерство здравоохранения страны учредило форум вместе с Всероссийским общественным движением «Волонтеры-медики», Министерством по делам молодежи Республики Дагестан, Федеральным агентством по делам молодежи и АНО «Национальные приоритеты».

На форуме обсудят внедрение в коллективах принципов здорового образа жизни. «Штабы здоровья» будут создавать в рамках нацпроекта «Демография». Форум пройдет в формате круглых столов, лекций, зарядок и воркшопов.