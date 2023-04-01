Началась процедура формирования нового состава Общественной палаты Дагестана

«Общественная палата – очень важный гражданский институт, который гармонизирует отношения между властью и обществом. Поэтому я считаю, что в неё должны входить настоящие патриоты, те, кто думает о настоящем и будущем нашей республики и готов решать самые разноплановые вопросы.

В Общественной палате должны быть представлены люди разных национальностей, взглядов на жизнь и профессий, что позволит повысить уровень информированности и компетентной оценки в различных сферах.

Общественная палата – это именно то место, где нужно открыто обсуждать все процессы и события, происходящие в республике, но не с целью критиковать, а чтобы найти оптимальные решения.

Надеюсь, что в новом составе будут авторитетные и энергичные дагестанцы, а диалог власти и общества будет конструктивным, чтобы мир и взаимное уважение стали основой динамичного развития нашего любимого Дагестана!» — написал на своей странице в телеграм-канале депутат Народного Собрания РД Член комитета по промышленности ЖКХ, транспорту и дорожному хозяйству НС РД, вице-президент федерации дзюдо Дагестана Заур Расулов.