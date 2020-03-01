Началась пора выпаса дойного скота

В Буршаге с ноября до 1 марта длится стойловый период для маточного поголовья крупного рогатого скота. А гулевой скот находится на круглогодичном выпасе. Для зимнего выпаса отведен определенный участок пастбища для гулевого скота.

Ответственная пора для крупного рогатого скота каждый год начинается 1 марта. В этот день, если погода позволяет, на совместное пастбище отправляют коров и быков- производителей на естественную случку, также молодняк в количестве 150 — 160 голов.

Специально для весеннего выпаса скота выделяют южные склоны близлежащие к селению участки (Аярак). В этот день и стар и млад собирается на центральную площадь села, раздают садака, читают молитву и коллективный Дуа о благополучии нагульного периода скота и хорошего лета.

Для жителей этот день становится праздником. Женщины при выходе из сарая осыпают головы коров мукой с пожеланиями, чтобы домой скотина вернулась живой и невредимой, потому что в первые дни совместного выпаса она ведёт себя буйно, агрессивно, особенно когда получила в зимний период хороший уход.

В прошлом, 10-15 лет тому назад, выпас скота на вольную случку производили на следующий день после весеннего праздника равноденствия, который в селе проводили во вторую или третью субботу марта.

Руслан Магарамов