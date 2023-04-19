Началась оценка результатов проектов, реализованных с использованием президентских грантов до конца 2022 года.
На сайте https://xn--80ajpld2c.xn--80af5akm8c.xn--p1ai/оценка.гранты.рф/ опубликованы сведения о подлежащих оценке проектах, в том числе 7 проектов из Республики Дагестан: их содержание, отчеты и результаты.
Вы можете высказать свое мнение об успешности реализации любого проекта, опираясь на информацию из его отчета или на Ваш опыт участия в его мероприятиях. Поддержите оценкой хорошие проекты, которые помогли Вам, Вашим близким или знакомым. В Ваших силах помочь фонду понять, насколько полезным и эффективным оказался каждый проект, который был поддержан президентскими грантами.
Полученные оценки, оставленные комментарии и отзывы влияют на шансы некоммерческой организации получить поддержку в будущих конкурсах.
Принять участие в оценке может любой желающий.
За 6 лет работы Фонда президентских грантов поддержано 26 190 проектов НКО.
Сумма поддержки 55 млрд ₽. Более 21,8 тыс. проектов завершили свою реализацию.
Фонд президентских грантов впервые в истории государственной поддержки НКО дал возможность всем желающим ознакомиться с отчетами проектов, которые он поддержал, и высказать свое мнение о результатах каждого из них.
По итогам оценки все завершенные проекты будут распределены на категории: успешно, удовлетворительно и неудовлетворительно реализованные, а также будут определены 100 лучших проектов.
Как выразить свое мнение о проекте?
1. Авторизуйтесь, используя учетную запись на «Созидателях»
2. Откройте заинтересовавший вас проект
3. Прочтите отчет
4. Поставьте оценку
5. Напишите свое мнение в разделе «Обсуждение проекта»