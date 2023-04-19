Началась оценка результатов проектов, реализованных с использованием президентских грантов до конца 2022 года.

На сайте https://xn--80ajpld2c.xn--80af5akm8c.xn--p1ai/оценка.гранты.рф/ опубликованы сведения о подлежащих оценке проектах, в том числе 7 проектов из Республики Дагестан: их содержание, отчеты и результаты.

Вы можете высказать свое мнение об успешности реализации любого проекта, опираясь на информацию из его отчета или на Ваш опыт участия в его мероприятиях. Поддержите оценкой хорошие проекты, которые помогли Вам, Вашим близким или знакомым. В Ваших силах помочь фонду понять, насколько полезным и эффективным оказался каждый проект, который был поддержан президентскими грантами.

Полученные оценки, оставленные комментарии и отзывы влияют на шансы некоммерческой организации получить поддержку в будущих конкурсах.

Принять участие в оценке может любой желающий.

За 6 лет работы Фонда президентских грантов поддержано 26 190 проектов НКО.

Сумма поддержки 55 млрд ₽. Более 21,8 тыс. проектов завершили свою реализацию.

Фонд президентских грантов впервые в истории государственной поддержки НКО дал возможность всем желающим ознакомиться с отчетами проектов, которые он поддержал, и высказать свое мнение о результатах каждого из них.

По итогам оценки все завершенные проекты будут распределены на категории: успешно, удовлетворительно и неудовлетворительно реализованные, а также будут определены 100 лучших проектов.

Как выразить свое мнение о проекте?

1. Авторизуйтесь, используя учетную запись на «Созидателях»

2. Откройте заинтересовавший вас проект

3. Прочтите отчет

4. Поставьте оценку

5. Напишите свое мнение в разделе «Обсуждение проекта»