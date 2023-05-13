Набибуллаг М. : «Мой сын не подвел деда, Родину, наш Дагестан, и наш район»

«Как мало лет он прожил, неполных 25,

но миг Победы больше, чем года,

как трудно умереть, чтобы остаться,

остаться в наших душах навсегда».

Мемориальная доска, в честь Героя России Шамиля Магомедова открылась накануне, в Парке Культуры в селе Уркарах Дахадаевского района.

Решение о необходимости увековечить память Героя России было принято руководством района, согласно документу имя Героя России Шамиля Магомедова присваивается Парку Культуры.

В митинге, посвященном увековечению имени Героя России принимали участие руководитель района Магомед Абдулкадиров, отец Героя России Набибуллаг Магомедов, брат Саид Магомедов, глава Кайтагского района Алим Темирбулатов, депутат Народного собрания добровольцем, ушедший в зону СВО Расим Гаджиагаев, почетные гости, родственники и жители района.

Началось мероприятие с песни «Соловьи», в исполнении Хасбулата Рахманова, после чего была объявлена минута молчания.

Открывая митинг, руководитель муниципалитета отметил, что буквально накануне, страна отметила 78-ю годовщину Победы над фашизмом, чествуя при этом своих ветеранов, ветеранов, которые победили фашизм.

«Мы никак не ожидали, что спустя 78 лет нам придётся опять воевать с этой коричневой чумой, защищая интересы своей страны, теряя лучших сынов своего отечества, Мы вправе гордиться такими ребятами, которые сегодня не жалеют себя и ценой своей жизни спасают своих боевых товарищей, каким был и наш земляк, Шамиль Магомедов. О таких как он будут слагать стихи, писать книги, и они войдут в историю района, республики и страны.

Отдавая дань уважения бессмертному подвигу Шамиля Магомедова, мы решили назвать центральный Парк Культуры селения Уркарах именем правнука нашего прославленного участника Великой Отечественной Войны Джамава Раджабова и этим увековечить его подвиг на века.

Глава Республики Дагестан Сергей Алимович Меликов уделяет огромное внимание участникам специальной военной операции, их семьям, всячески поддерживая их. Так как являясь боевым генералом, он, как никто другой, понимает боль и переживания каждой семьи.

Вечная память нашему Герою и низкий поклон родителям!» — отметил Магомед Абдулкадиров.

Глава района также отметил, что в парке будет установлен памятник Шамилю Магомедову и создана «Аллея Героев».

Знакомя участников митинга с биографией Героя, ведущие отметили, что Шамиль Магомедов родился 21 октября 1997 года в селе Тарумовка Тарумовского района, окончив местную школу и реализуя школьную мечту стать военным, он поступил, успешно закончил учёбу в высшем командном общевойсковом военном училище города Москвы.

«С 24 февраля 2022 года, в составе своего подразделения, принимал участие в специальной военной операции на территории Украины.

В сентябре 2022 года мотострелковый взвод под командованием старшего лейтенанта Шамиля Магомедова попал в окружение в Харьковской области Украины. Видя, что враг подходит вплотную, Шамиль Магомедов из гранатомета стал обстреливать противника. Прикрывая своих сослуживцев, лейтенант погиб, но спас боевых товарищей, дав возможность отойти на защищенные рубежи» — отметили ведущие.

В своем выступлении отец Шамиля, Набибуллаг Магомедов отметил, что его сын не подвел деда, участника ВОВ Джамава Раджабова, ни Родину не подвел, не подвел наш Дагестан, ни свой район.

Тетя Героя России Патимат Джамалова в своем выступлении подчеркнула, что очень трудно говорить, вспоминая все эти события, вновь возвращаясь в тот день, когда они получили известие о гибели племянника.

«Кто бы мог подумать, что сегодня мы заново столкнемся с фашизмом. Дед много рассказывал про события ВОВ, он всю войну прошел, в отличии от Шамиля он прожил достойно 90 лет, но Шамиль, как сказал его отец, не посрамил нашу Родину. Ведущие отметили, что взвод Шамиля попал в засаду, это было не однажды, он был до этого еще ранен, был удостоен медали «За отвагу», у него еще нога не зажила, но он не оставил свой взвод, вернулся и 7 сентября произошли эти трагические события. Ценой своей жизни он спас свой взвод.

Вечная память нашему Шамилю! Мы будем всегда его помнить» — со слезами на глазах произнесла Патимат Джамалова.

Далее перед собравшимися выступил Расим Гаджиагаев, который отметил, что, Шамиль Магомедов, как офицер, как солдат Российской Армии, как воин, не мог иначе поступить, он погиб достойно, и остался в памяти всех жителей навсегда также, как и наши прадеды, которые дали достойный отпор фашистам в годы ВОВ.

«У России не было и нет другого пути, другого выхода, как достойно сломить этот фашизм, как сломили его наши деды, в наших жилах течет кровь победителей, и мы повторим, для тех кто не осознал и не сделал нужные выводы в Европе и за океаном, мы докажем, что наше дело правое, Победа будет за нами!» — подчеркнул Расим Гаджиагаев.

Присутствовать на таком мероприятии очень тяжело и больно, больно терять самых лучших, молодых людей, у которых вся жизнь впереди, отметила в своем выступлении Председатель Фонда поддержки семей мобилизованных Алена Абдуллаева.

«Слова искреннего соболезнования и благодарности родителям за воспитание такого сын — сына Героя. Мужество не бывает случайным, в этой семье, в семье Магомедовых, эти ценности имеют особую значимость, иначе бы все сыновья не стали бы военными и не участвовали бы в зоне СВО.

Ценности и понятия мужества, стойкости и долга в этой семье не размыты, хотя у некоторых эти понятия потеряли значимость. Пока такие ребята, как из семьи Магомедовых есть, у нас в стране, мы можем быть спокойны, мы можем работать, созидать. Мы гордимся за каждого из них, мы преклоняемся перед каждым из них, все участники СВО, для нас, в наших глазах, это — Герои, это достойный пример для подражания подрастающему поколению. Тверже камня, тверже гранита, бронзы наша память обо всех погибших в ходе специальной военной операции.

Мы здесь, в тылу, сделаем все возможное, чтобы семьи участников СВО ни в чем нужды не знали» — со слезами на глазах произнесла Алена Абдуллаева.

Очень тяжело говорить, тем более, когда выступает отец погибшего.

«Слова благодарности руководству страны, республики и района за оказываемое внимание, за заботу, которые постоянно находятся на связи, для нас, родителей, потерявших единственного сына, главное сейчас это внимание со стороны властей.

Подвиги всех Героев одинаковы, я в ходе СВО потерял единственного сына, мы не смогли отговорить его от военной службы, и 19 апреля 2022 года мой сын Артур Салихов погиб спасая своих товарищей в Харьковской области.

Вечная память Героям! Будущее поколение должно знать о Героях, мы должны гордится Героями!» — сказал в своем выступлении отец погибшего в зоне специальной военной операции на Украине Артура Салихова, Магомедгабиб Салихов.

Право открыть мемориальную доску предоставили главе муниципалитета, отцу Героя и депутату Народного Собрания Дагестана.

Далее участники митинга возложили цветы к мемориальной доске. Прозвучали трогательные стихи в исполнении Саидуллы Абдуллабекова «Шамилю Магомедову» и «Матери» а также, песни «Верните память», «Журавли» и «Россия» в исполнении солистов Даргинского драматического театра Арсена Гасанова и Эльмиры Ибрагимовой.

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