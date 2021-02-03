Общество

Наби Ахадов высказался о ситуации со сбором и вывозом ТБО

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Председатель Комиссии Общественной палаты Республики Дагестан по обеспечению общественного контроля, осуществлению экспертной деятельности Наби Ахадов выразил своё мнение относительно ситуации с «мусорным коллапсом» в республике. Согласно его позиции, изначально во всей схеме сбора и вывоза ТБО присутствовал мошеннический характер. Единым пунктом складирования мусора был определён город Избербаш. Мусор до места назначения не довозился, его разгружали в удобном месте, экономя тем самым на дорожных расходах. Помимо возбуждения уголовного дела, по мнению Наби Ахадова, необходимо разобраться с тем, как региональный оператор, который допустил эту ситуацию, проник в Дагестан.

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