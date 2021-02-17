Общество

На заседании Совета при Главе РД обсудили духовное воспитание молодёжи

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16 февраля состоялось заседание Совета при Главе Республики Дагестан по взаимодействию с религиозными объединениями. В работе заседания приняли участие руководители министерств и ведомств, а также представители республиканского духовенства. В рамках мероприятия вице-премьер РД Рамазан Джафаров отметил значимость эффективного сотрудничества власти и религиозных организаций, а также поблагодарил их за эффективную деятельность в борьбе с коронавирусной инфекцией. Главной темой заседания стала роль духовенства в воспитании молодёжи Дагестана.

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