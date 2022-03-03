Политика

На заседании Совета Общественной палаты РД обсудили ситуацию вокруг Украины

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2 марта в столице Республики Дагестан состоялось заседание Совета Общественной палаты Республики Дагестан. Основной темой заседания стала ситуация вокруг Украины. По итогам заседания члены ОП РД приняли обращение, в котором поддержали решение Владимира Путина о проведении специальной военной операции по защите населения Донбасса. «Выражаем безусловную поддержку нашим мужественным защитникам — солдатам и офицерам Вооружённых Сил России, ополченцам и военнослужащим Донецкой и Луганской народных республик», — говорится в обращении.

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