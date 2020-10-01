На заседании Правительства РД обсуждалась стратегия развития электроэнергетики региона

30 сентября под руководством Артема Здунова состоялось заседание Правительства РД. Главным вопросом обсуждения стало развитие электроэнергетического сектора республики, который является важнейшим стратегическим направлением в развитии региона.

Вице-премьер Владимир Лемешко напомнил, что электросеть республики изношена на семьдесят процентов, это при возросшем в полтора раза потреблении электроэнергии.

Для проведения в данном секторе ремонтных мероприятий ПАО «Россети Северный Кавказ» сформировало Программу снижения потерь электрической энергии в сетях на 2020-2023 годы, в рамках которой предусматривается большой комплекс мероприятий по реконструкции ЛЭП 10 и 0,4 кВт, замене семисот трансформаторов и установке 277 тысяч счётчиков. Об этом в режиме ВКС сообщил генеральный директор компании Виталий Иванов.

Также для развития сферы электроэнергетики подписан ряд соглашений о развитии в республике альтернативных источников энергии: солнечной, ветровой. В рамках совещания Виталий Иванов выразил просьбу об оказании поддержки в реализации намеченных мероприятий, а также предложил создать штаб с представителями руководства муниципалитетов, служб правопорядка, масс-медиа, духовенства. Правительство РД данное предложение поддержало.