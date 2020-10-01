Экономика

На заседании Правительства РД обсуждалась стратегия развития электроэнергетики региона

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30 сентября под руководством Артема Здунова состоялось заседание Правительства РД. Главным вопросом обсуждения стало развитие электроэнергетического сектора республики, который является важнейшим стратегическим направлением в развитии региона.

Вице-премьер Владимир Лемешко напомнил, что электросеть республики изношена на семьдесят процентов, это при возросшем в полтора раза потреблении электроэнергии.

Для проведения в данном секторе ремонтных мероприятий ПАО «Россети Северный Кавказ» сформировало Программу снижения потерь электрической энергии в сетях на 2020-2023 годы, в рамках которой предусматривается большой комплекс мероприятий по реконструкции ЛЭП 10 и 0,4 кВт, замене семисот трансформаторов и установке 277 тысяч счётчиков. Об этом в режиме ВКС сообщил генеральный директор компании Виталий Иванов.

Также для развития сферы электроэнергетики подписан ряд соглашений о развитии в республике альтернативных источников энергии: солнечной, ветровой. В рамках совещания Виталий Иванов выразил просьбу об оказании поддержки в реализации намеченных мероприятий, а также предложил создать штаб с представителями руководства муниципалитетов, служб правопорядка, масс-медиа, духовенства. Правительство РД данное предложение поддержало.

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