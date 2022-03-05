На заседании Оперштаба по обеспечению устойчивого развития экономики РД обсудили меры поддержки бизнеса

В регионе по поручению Сергея Меликова создан Оперативный штаб по обеспечению устойчивости развития экономики Республики Дагестан с учётом внешних факторов. 4 марта под руководством Абдулмуслима Абдулмуслимова состоялось первое заседание Оперштаба, где были рассмотрены меры, необходимые для обеспечения устойчивого развития экономики в условиях международных санкций. По этому вопросу выступил первый вице-премьер РД Руслан Алиев. По его словам, сегодня на всех уровнях власти большое внимание уделяется стабильной работе промышленных предприятий. В республике в число системообразующих предприятий входит около семидесяти организаций и каждый месяц проводится мониторинг их финансово-экономического состояния.

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