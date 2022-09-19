На заседании Оперштаба обсудили важные для республики вопросы

Речь шла о подготовке к зиме, развитии ЖКХ, обеспечении жильём детей-сирот.

Кроме антикризисных мер были рассмотрены такие вопросы подготовки объектов электроэнергетики и газоснабжения к предстоящей зиме и вопрос реформирования системы ЖКХ; а также работа с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей.

Прежде, чем перейти к повестке, Сергей Меликов подвёл итоги пребывания в Дагестане вице-премьера России Дениса Мантурова, который курирует вопросы промышленности.

Он отметил важные для региона поручения по вовлечению дагестанских предприятий в работу по обеспечению технологического суверенитета страны, которые были даны по итогам рабочего визита заместителя Председателя Правительства РФ.

Касаясь развития региона, Сергей Меликов заявил, что важнейшим направлением антикризисных мер является, прежде всего, преодоление инфраструктурных ограничений.

Сергей Меликов обратил внимание на необходимость более активной работы ресурсоснабжающих организаций на территории региона. Чтобы улучшить ситуацию, напомнил руководитель республики, подготовка к осенне-зимнему периоду должна быть организована заблаговременно и на системной, плановой основе.

Работы по подготовке объектов газоснабжения, по словам Ленара Мансурова, ведутся в соответствии с графиком, отставания от плана нет. Завершить их планируется до 15 октября текущего года.

Также проведены закупочные процедуры и подписаны контракты на выполнение в этом году проектно-изыскательских работ по аварийным газопроводам – их в республике 56. Строительно-монтажные работы запланированы на начало 2023 года.