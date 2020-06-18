На заседании Оперативного штаба в режиме ВКС обсудили меры поддержки бизнес-сообщества

Расширение мер поддержки бизнес-сообщества обсуждалось 16 июня на совещании Оперативного штаба под руководством Главы республики. По данному вопросу выступил бизнес-омбудсмен республики Мурад Далгатов.

Он выделил ряд проблем, которые ограничивают возобновление деятельности предпринимателей. Одна из них — это нехватка оборотных средств у предпринимателей для возобновления рабочей деятельности. Мурад Далгатов предложил в этой связи снизить кредитную ставку до двух процентов с дополнительной отсрочкой по выплатам в течение шести месяцев. Владимир Васильев поручил проработать данный вопрос.

Руководитель БИСОМ Абдулла Пахрудинов выразил просьбу открытия в городе пунктов общепита. Глава республики подчеркнул, что здесь главным аспектом является обеспечение здоровья посетителей, а также строгое соблюдение всех санитарно-эпидемиологических предписаний. Решение по данному вопросу будет принято в дальнейшем при согласовании с профильными ведомствами.